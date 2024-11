Ilgiorno.it - Erba, soccorso accanto al torrente un cucciolo di cinghiale ferito

(Como), 23 novembre 2024 - I vigili del fuoco dihanno, nella tarda mattina di oggi, undirimastoprobabilmente a causa della caduta nel greto delBova. Alcuni escursionisti hanno avvertito dei lamenti e hanno scorto ilche era rimasto bloccato tralie acque dele il pendio. Per fortuna a trarlo in salvo ci hanno pensato i vigili del fuoco che prima si sono calati dall'alto con delle corde e poi lo hanno avvicinato, con grande attenzione perché l'animale selvaticoera molto nervoso e ha cercato più volte di scappare. Alla fino con difficoltà ilè stato imbragato e sollevato all'altezza di via Balbor, dove è stato affidato alle cure degli uomini della polizia provinciale. Ora l'animale verrà affidato a un centro veterinario che si occuperà delle sue cure e poi, una volta che si sarà completamente ristabilito, verrà di nuovo liberato.