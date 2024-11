Fanpage.it - Cos’è il metanolo e perché può aver causato la morte dei turisti in Laos

Il, o alcol metilico, è l’alcol alifatico più semplice: si presenta come un liquido incolore abbastanza volatile, dall'odore pungente leggermente dolce, simile a quello dell’alcol etilico. Se bevuto, anche in piccole quantità, è altamente tossico per l’organismo. I primi sintomi di avvelenamento possono includere mal di testa, vertigini, nausea, mancanza di coordinazione e confusione, seguiti da perdita della vista e altri gravi problemi di salute, anche fatali.