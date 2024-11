Cop29 a Baku respinta la proposta di 300 miliardi l’anno Per i paesi del Sud è una cifra insufficiente

Leggi su Open.online

Alladisviluppati hanno alzato a 300alla loroper il fondo di aiuti climatici aiin via di sviluppo (ieri avevano proposto 250), ma imeno vulnerabili ritengono che questi soldi siano pochi. I 300riusultano in una bozza di lavoro, non pubblica, che è trapelata alla stampa. I gruppi deimeno sviluppati (Ldc) e dei piccoli stati insulari (Sids) chiedono almeno il doppio, e sono usciti dalla stanza del negoziato per protesta. Alle 19 ora locale (le 16 in Italia) è prevista un’assemblea plenaria. Dopo una notte di negoziati infruttuosi gli osservatori prevedono che sarà una giornata «molto lunga».Il Guardian parla di un’attività intensa di Antonio Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, che starebbe telefonando ai referenti delle Nazioni “ricche”, affinché alzino latotale dei sussidi.