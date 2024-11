Danielebartocciblog.it - Cinepanettone 2025: attesa per Cortina Express con De Sica e Lillo

Cresce più che mai l’per il: stiamo parlando dicon Christian DePetrolo, Isabella Ferrari. Gli appassionati del settore (o meglio ancora dei. Cinepanettoni) saranno indubbiamente molto ma molto contenti. Eh sì, perché a Natale 2024 si torna tutti al cinema, comodi in poltrona, meglio ancora se con noccioline o popcorn. Una sinossi curiosa ed intrigante. Nel corso delle festività natalizie, le strade e le piste di(una delle località italiane più affascinanti) si popolano dei personaggi più variegati. Numerosi volti riuniti tra le straordinarie montagne ampezzane innevate per divertirsi, ma non solo! Tra di loro, incontriamo Lucio De Roberti, un irresistibile viveur che tenta di salvare il proprio nipote da un matrimonio davvero pessimo; Dino Doni, una star della muormai spenta, alla ricerca di riscatto e in particolar modo dell’amore di sua figlia.