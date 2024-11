Romadailynews.it - Cina: piccole imprese beneficiano di maggiori sgravi fiscali nei primi 9 mesi

Pechino, 23 nov – (Xinhua) – Lee microcinesi hanno beneficiato di 946,1 miliardi di yuan (131,4 miliardi di dollari) dida gennaio a settembre, un aumento del 6,7% su base annua, come mostrato ieri dai dati ufficiali. Queste attivita’ sono fondamentali per l’espansione dell’occupazione, l’energizzazione del mercato e il miglioramento del tenore di vita delle persone, ha riferito l’Amministrazione statale delle imposte. Laha sincronizzato la riforma del sistema fiscale con tagli alle tasse e alle tariffe per alleggerire il carico finanziario sulle. Secondo l’amministrazione, il totale degliper lee microha superato i 5 mila miliardi di yuan negli ultimi cinque anni. (Xin) Agenzia Xinhua