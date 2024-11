Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il vice Theo Hernandez arriva dal Vasco de Gama: il nome

Leggi su Dailymilan.it

Ilal, in vista della sessione diinvernale, dalda: ecco chi èIlsi guarda intorno in vista delinvernale, tra acquisti, cessioni e prestiti la società ha un gran da fare. La corsa alnon si è mai arrestata e preme averlo al più presto. Il club rossonero pare avere adocchiato un probabile candidato dalda.La società sarebbe già in contatto con l’entourage del talento verdeoro. Inoltre il calciatore sembra avere passaporto italiano. Sarebbe proprio lui il. Pare che il giovane sia stato adocchiato anche da altri club e sul suo contratto ci sia una clausola rescissoria da 9 milioni di euro. Ma di chi si tratta?Ilpresto alin vista della sessione di mercato?direttamente daldaView this post on InstagramA post shared by Lucas Piton (@lucaspiton), ildalde: ilLEGGI ANCHE, a San Siro George Weah tifa Juventus.