Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Carlo Pellegatti sicuro: tutto su Warren Bondo!

Leggi su Dailymilan.it

lancia un’indiscrezione di: ilproverà a prenderenella sessione di gennaio. Le ultimeIlpunteràsunella prossima sessione di, ovvero quella invernale che avrà il via con l’avvento dell’anno nuovo.Secondo quanto riportato da, la dirigenza rossonera avrebbe individuato nel calciatore francese classe 2003 del Monza il profilo ideale per completare il centrocampo.Un reparto in cui la formazione allenata da Paulo Fonseca è in netta difficoltà numerica. Infatti, Ruben Loftus-Cheek rappresenta al momento l’unica vera alternativa ai titolari complice il lungo infortunio subito da Ismael Bennacer.è il profilo ideale per il. Ecco perché View this post on InstagramA post shared by (@