Metropolitanmagazine.it - Boschi e foreste in autunno: tre dipinti per immergersi nel foliage

Tra poco meno di un mese l’cederà il passo all’inverno. Gli alberi si spoglieranno delle ultime foglie, le cime dei monti s’inneveranno, e le calde tonalità dell’arancio e del marrone lasceranno il posto al gelido bianco. Si entrerà nel vivo del Natale, un periodo festoso e felice, ma decisamente più vivace ed irrequieto, rispetto al precedente.Mancano ancora, tuttavia, diverse settimane prima di entrare nella Christmas craziness. Questo vuol dire che abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione per godere della malinconica e quieta atmosfera della stagione corrente, tuffandoci nelo, nel caso in cui non sia possibile, ricorrendo all’Arte. Se non possiamo immergerci nel decadente torpore diaranciate, allora esso verrà da noi, attraverso un dipinto. Non sarà la stessa cosa ma, spesso, la sapiente mano di un pittore vede cose che sfuggono persino all’occhio più allenato.