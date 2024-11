Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello del 23 novembre: il confronto tra Federica e Stefano

Ilcambia ancora giorno di messa in onda: dopo essere partito con il doppio appuntamento settimanale del lunedì e del giovedì in prima serata su Canale 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini tenterà il tutto per tutto con la puntata di sabato 23, che andrà a scontrarsi con Ballando con le stelle.Unasfida per il conduttore e gli autori del programma, che però sembrano aver intercettato la curiosità del pubblico con il triangolo amoroso trae Alfonso. È previsto infatti untra la gieffina e l’ex tentatore dopo il bacio appassionato a D’Apice. Ma non solo: attesissimo anche il faccia a faccia tra Shaila ed Helena, da qualche giorno l’una contro l’altra. Cosa accadrà tra gli inquilini della Casa?, ledel 23La combo tra ile Temptation Island sembra funzionare: il triangolo amore trae Alfonso sta catalizzando l’attenzione del pubblico, soprattutto dopo che i due ex fidanzati si sono lasciati andare a un bacio inaspettato davanti agli altri inquilini della Casa.