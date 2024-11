Lanazione.it - Allarme dipendenze: “Alle medie la prima sigaretta”. Droghe, si abbassa l’età di chi ne fa uso

Leggi su Lanazione.it

Empoli (Firenze), 23 novembre 2024 – Uso e abuso, che poi si trasforma in dipendenza. Che sia alcol, tabacco, droga o gioco d’azzardo: quando il ’mostro’ prende il sopravvento la persona non ha più il controllo di se stessa. Entra in una spirale da cui uscirne è difficile. Chiedere aiuto è importante. Al SerD di Empoli c’è una squadra di professionisti che quotidianamente lavora con persone con problemi di dipendenza e che, purtroppo, negli ultimi anni, ha visto crescere il numero di accessi soprattutto per il consumo ditra giovani e giovanissimi. Il dottor Stefano Scuotto, direttore facente funzione dell’unità funzionale complessadi Empoli, ’osserva’ il territorio da 25 anni e ha potuto constatarne il profondo cambiamento. Quali sostanze si consumano oggi e chi sono le persone che si rivolgono al SerD? “Innanzitutto c’è più abuso rispetto al passato.