Thesocialpost.it - Albania: si svuota il centro per migranti. Operatori e poliziotti rimpatriati, la nave Libra resta ferma

23 novembre 2024 – In un clima di crescente incertezza e critiche politiche, i centri perdi Shengjin e Gjader, in, sino. Glisociali della cooperativa Medihospes, incaricata di gestire i centri nonostante l’assenza di un contratto definitivo, stanno rientrando in Italia. Sul posto rimangono solo alcuni addetti alle pulizie e al servizio sanitario, insieme a pochi amministrativi. I, d’altronde, sono assenti sin dall’avvio delle strutture l’11 ottobre, e l’intero progetto appare come una costosa iniziativa senza esito concreto.Personale ridotto e centri desertiIl Ministero dell’Interno ha conto che i centrino formalmente operativi ma con personale “ridotto e variabile”. Al momento, però, non ci sono necessità operative: iinviati insono stati immediatamente rimandati indietro per mancanza di convalida giudiziaria, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia europea che ha messo in dubbio i criteri di sicurezza del Paese.