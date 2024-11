Gaeta.it - Acqua Sant’Anna supporta “We run for Women”: la corsa contro la violenza sulle donne a Torino

Facebook WhatsAppTwitter Domenica 24 novembre si svolgerà a“We run for“, una manifestazione sportiva dedicata alla sensibilizzazionela. L’evento, giunto alla sua terza edizione, offre sia unadi 5km che una di 10km, con partenza da Piazza Solferino. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di campagne sociali e sensibilizzazione organizzate dalla Polizia di Stato, che mira a far crescere la coscienza collettiva su un tema così rilevante.Un’iniziativa a sostegno delle“We run for” rappresenta molto più di una semplice. Questo evento, organizzato dal CUS , si distingue per l’intento di promuovere una cultura del rispetto e della non. La manifestazione si allinea perfettamente con l’obiettivo della campagna “Questo non è Amore” della Polizia di Stato, un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare e educare il pubblico riguardo al fenomeno delladi genere.