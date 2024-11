Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-11-2024 ore 20:30

20.20TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIOAD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCO E LA TANGENZIALE ESTPERCORRENDO VIA ANAGNINA SI STA IN CODA A GROTTAFERRATA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA MOLA CAVONA DIREZIONE ROCCA PRIORAIN VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANOMENTRE SULLA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA MURA DEI FRANCESI DIREZIONE MARINOIN V IA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO A BORGHESIANA IN PROSISMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO DIREZIONE FINOCCHIOIN VIA PRENESTINA CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA Servizio fornito da Astral