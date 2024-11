Unlimitednews.it - Ucraina, Zelenska “Con Trump non ci sono certezze ma restiamo fiduciosi”

ROMA (ITALPRESS) – “è il presidente americano eletto, non ha ancora preso il suo posto alla Casa Bianca e ha due mesi per preparare con cura tutti i passi da fare quando assumerà il mandato. Io non posso parlare a nome del presidente ucraino nè dell’, quello che posso dire è la mia opinione personale”.“Noi dobbiamo lavorare con ogni amministrazione americana perchè è chiaro che gli Stati Unitiun Paese influente. Lo vediamo tutti i giorni. Non influenzano solo ciò che accade al fronte in, ma anche altri Paesi. Infatti durante le elezioni tutto il mondo tratteneva il respiro in attesa di capire come sarebbero andate a finire”. Così Olena, moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistata da “La Repubblica”. Conarriverà a Kiev una pace giusta? “Possiamo solo sperarlo” ha rispostoaggiungendo che con con lui “nessuno può essere del tutto sicuro ma, ripeto, questa è un’opinione personale”.