Strage di Erba legale di Rosa e Olindo | Non sono stati loro lo proveremo e… ESCLUSIVA

Dopo aver depositato il ricorso in Cassazione, adesso l’avvocato Schembri prepara un’altra battaglia: “Per tutti devono essere, ma non è così. E non è giusto”“Non si può andare avanti in questo modo, nona fare quella, citanti elementi di prova che nessuno vuole vedere, ma ora comincia un’altra battaglia per far sì che qualcuno si renda conto che in galera cidue innocenti.“. A parlare in maniera così accalorata a Cityrumors.it è Fabio Schembri, avvocato e capo del poolche difendeBazzi eRomano condannati all’ergastolo per ladididi: “Non, loe.”(Ansa Foto) Cityrumors.itI legali diBazzi eRomano, dopo la sentenza dello scorso 10 luglio della Corte d’Appello di Brescia, hanno depositato il ricorso in Cassazione proprio per mettere in discussione quel dispositivo, anche perché “in quella circostanza non c’è stato alcun dibattimento come doveva essere fatto“.