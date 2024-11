Oasport.it - Sinner e Berrettini si preparano insieme, ma il set di allenamento salta per un imprevisto. Domani Italia-Australia

Giornata di vigilia per l’, che sabato 23 novembre (a partire dalle ore 13.00) affronterà l’nella semifinale della Coppa Davis. Gli azzurri torneranno sul cemento indoor di Malaga per fronteggiare la compagine oceanica, che all’esordio è riuscita a eliminare i più quotati Stati Uniti d’America. I detentori dell’Insalatiera partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare particolarmente attenti alla verve degli aussie, desiderosi di firmare un nuovo colpaccio.Jannike Matteo, reduci dalla grande prestazione offerta contro l’Argentina (successo in doppio, dopo che l’altoatesino aveva regolato Sebastian Baez in seguito al ko subito da Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo), si sono allenati sul Centrale del José Maria Martin Carpena. Come riporta Supertennis, il numero 1 del mondo si è allenatoad Alessandro Bega (team) sotto lo sguardo del capitano Filippo Volandri, soffermandosi soprattutto sulla diagonale del rovescio.