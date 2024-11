Scuolalink.it - Sicurezza nelle scuole: è urgente un intervento strutturale e duraturo

Riceviamo e pubblichiamo da parte della UIL Scuola un appello che sollecita unrisarcimento sulle politiche diitaliane. In occasione della Giornata Nazionale della, il Segretario generale della UIL Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, ha richiamato l’attenzione sulle gravi carenze infrastrutturali che continuano a minacciare l’incolumità di studenti e personale scolastico. Non basta più limitarsi a interventi spot e finanziamenti temporanei; è necessario affrontare la questione con misure strutturali e durature, che garantiscano edifici sicuri e adeguati. Giornata nazionaleD’Aprile: non bastano i finanziamenti spot. Non parliamone solo nel corso di una giornata. È un tema che va messo all’apice dell’agenda politica. Dia scuola si parla sempre troppo poco, finendo per confinarla ai margini dell’agenda politica, trattandola come una questione momentanea, da risolvere con misure temporanee.