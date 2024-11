Ilveggente.it - Serie B, i pronostici sulle partite della quattordicesima giornata

Serie B, la capolista Pisa è impegnata nel derby toscano con la Carrarese mentre il Sassuolo secondo in classifica ospita la Salernitana. Dopo tredici giornate possiamo affermare con certezza che in Serie B ci sono 3 squadre che corrono più delle altre: Pisa, Sassuolo e Spezia. Sono già 6, infatti, i punti di distacco in classifica tra la terza e la quarta (il Cesena) quando inizia ad intravedersi il giro di boa. Chi sta stupendo in positivo sono gli uomini di Pippo Inzaghi, arrivati a quota 30 punti dopo le due vittorie con Cremonese e Sampdoria: il Pisa ha ormai gettato la maschera, visto che nell'era dei 3 punti a partita solo una squadra non è riuscita a conquistare la promozione una volta raggiunta questa soglia nello stesso numero di giornate.