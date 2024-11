Serie A | campi colorati di rosso per la campagna contro la violenza sulle donne

Leggi su Sportface.it

In occasione della tredicesima giornata dionato, idellaA si tingono diper promuovere ladi LegaA e WeWorldla. Si tratta dell’ottava edizione delladi Sensibilizzazione Nazionale #UNALLA, per opporsi allanei confronti delle. “Il calcio non è solo uno sport, ma un potente fenomeno sociale in grado di raggiungere milioni di appassionati. Per questo dobbiamo usare tutta la sua forza per veicolare messaggi di sensibilizzazione capaci di diffondere valori fondamentali quali il rispetto reciproco, la solidarietà e la non discriminazione – ha dichiarato il Presidente di LegaA, Lorenzo Casini -. È con questo spirito che oggi più che mai intendiamo ribadire il nostro impegno per contrastare ogni forma di abuso e soprusole, promuovendo su tutti idiA la nostra#unalla