Sciopero treni 23 e 24 novembre fine settimana di disagi anche in Toscana

Firenze, 222024 –innelper lodeiche inizierà alle 21 di sabato 23e si concluderà alle 20.59 di domenica 242024. Cadendo in un giorno festivo, non sono previste fasce di garanzia,se Italo etalia hanno comunque pubblicato sui loro siti l’elenco deigarantiti. Lo, comunicatalia, “potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eregionali”. Inoltre, igià in viaggio al momento dell'inizio delloarriveranno a destinazione finale solo se questa è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dello; in caso contrario, possono fermarsi nelle stazioni precedenti.talia fa sapere che i passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato solo in caso di Intercity e Frecce.