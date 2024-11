Inter-news.it - Ravezzani: «Inter seconda con poco Lautaro Martinez. Cambierà!»

Fabiocerca di dare una spiegazione al basso minutaggio di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Anchee il suo rendimento all’nel suo discorso su TMW Radio. RENDIMENTO –non ha fatto così bene con la maglia dell’fino ad ora in questa stagione. Appena cinque gol in campionato e uno in Champions League contro la Stella Rossa. I numeri non convincono e non convincono neanche le prestazioni che mancano da tempo. L’argentino ha risposto presente invece in nazionale con due gol in due partite. Paraguay e Perù sono state le vittime della sosta di, affamato come non mai agli ordini di Lionel Scaloni.e il suo rendimento secondoFORZA – Fabiocerca di vedere il lato positivo dell’inizio dell’anno nerazzurro: «La forza dell’è data dal fatto che è lì, malgrado il capitano non abbia performato come è lecito attendersi.