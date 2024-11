Spazionapoli.it - Ranieri in conferenza: “Dybala? Devo parlare con lui ed il fisioterapista. Conte? Arriverà primo o secondo…”

Claudio, allenatore della Roma, ha parlato instampa in vista della partita tra i giallorossi ed il Napoli di Antonio. Si avvicina la sfida tra Napoli e Roma, con Claudiochiamato a far subito bene alla sua ‘prima’ panchina con i giallorossi in questa stagione. L’allenatore ha parlato oggi instampa, toccando i vari temi legati alla partita contro gli azzurri e cominciando con le situazioni died Hummels: “l’ho visto oggi per i primi 20 minuti. Lasciatemicon lui e con il. Non so quanti allenamenti deve fare prima di stare bene. Hummels si è già allenato qualche giorno fa con me. Mi lascia sereno di poter decidere come voglio”, ha detto.Ed ancora, il tecnico ha parlato anche di Antonio, tra i due c’è una grande amicizia (come rimarcato anche dal tecnico pugliese nella sua) ed anchenutre una forte stima nei confronti dell’allenatore del Napoli: “Prima che iniziasse il campionato dissi chesarebbe arrivatoo secondo.