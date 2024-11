Anteprima24.it - Prima Roma di Ranieri: “Non serve un mago ma uno normale”

Tempo di lettura: 3 minutiAllenatore, manager, motivatore e psicologo. Claudiosi è ritrovato a fare tutto per la suain questi primi giorni di preparazione e avvicinamento al suo terzo esordio in giallorosso, ma non lo paragonate a Harry Potter. “A questanonun– spiega a due giorni dalla sfida con il Napoli, anticipando la conferenza al venerdi’ come da tradizione british – una personache gli dia fiducia e che piano piano risolva i problemi del malato, se è così”. Per questo da quanto è rientrato a Trigoria non ha fatto altro che lavorare sulla testa dei calciatori cercando di spazzare via insicurezze e paure, ma non le pressioni. “Senza, non sarei qui – dice ancora -. Io ho sempre cercato di tirar fuori il bambino che è nei calciatori. Dobbiamo fare di tutto per tornare quei bambini che eravamo, anche se oggi siamo adulti e abbiamo delle responsabilità.