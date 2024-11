Cultweb.it - Predator, come finisce l’action movie del 1987 con protagonista Arnold Schwarzenegger

Leggi su Cultweb.it

si conclude con il maggiore Dutch Schaefer che sopravvive miracolosamente all’esplosione causata daldopo che la creatura ha attivato la procedura di autodistruzione. Viene così recuperato poco dopo da un elicottero militare.America Centrale. Una misteriosa navicella spaziale diretta verso la Terra, sgancia una capsula in prossimità dell’atmosfera. Nel frattempo, il maggiore Dutch Schaefer () arriva nell’area insieme alla sua squadra dopo essere stato contattato dal suo ex commilitone nella guerra del Vietnam, Al Dillon (Carl Weathers), divenuto agente della CIA. La missione del soldato consiste nel salvataggio di un ministro alleato degli Stati Uniti che è stato catturato dalle forze separatiste operanti nella zona. Sbarcati nei pressi della giungla, la squadra rinviene i resti dell’elicottero abbattuto e alcuni cadaveri dei soldati appesi a testa in giù.