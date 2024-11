Tg24.sky.it - Poti Pictures, come diventare star di Hollywood con disabilità

Leggi su Tg24.sky.it

Larga, piano americano, dettaglio. Un cowboy entra in scena con la pistola, l’altro lo aspetta imbracciando il fucile. Non è la sceneggiatura di un film di Sergio Leone ma quella di “Uonted!”, cortometraggio italiano che ha collezionato 32 premi in rassegne internazionali ed è stato selezionato per due festival del circuito Bafta. La particolarità? Che gli attori sono tutte persone conintellettive.“Chi recita è una persona, non una persona con– spiega il regista Daniele Bonarini – Sono attori che provano le stesse emozioni, sogni e paure degli altri. Per questo, hanno uguale dignità per potere su un palco ed emozionare lo spettatore”. Con questo spirito, la casa di produzioneè passata in pochi anni da girare corti amatoriali a gestire set con budget che superano il milione e mezzo di euro.