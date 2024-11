.com - Ostia, apre il centro antifumo per fumatori ed ex a rischio ricaduta

Leggi su .com

Per chi vuole smettere di fumare e per gli exricadute, adun. Il primo dell’Asl Roma 3 con un team di specialisti che seguirà il paziente dall’inizio alla fine del percorso. Ogni mercoledì ci si potrà rivolgere allo sportello in Viale Vasco De Gama, angolo Repubbliche Marinare per avere informazioni e counseling, prima visita specialistica, diagnostica e motivazionale.ilpered ex aI servizi del, accessibili solo su prenotazione attraverso ReCup, prevedono inoltre incontri per la continuazione del programma e mantenimento del supporto motivazionale, eventuale trattamento farmacologico e infine monitoraggio per il riscontro dell’astensione dal fumo e la riduzione deldelle ricadute.