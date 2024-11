Lanazione.it - Nuova scuola media di Calci, palestra in funzione e struttura a pieno regime

Leggi su Lanazione.it

, 22 novembre 2024 - Dopo l'inaugurazione del complesso lo scorso 7 settembre ora anche ladellaGiunta Pisano, realizzata da Inail, è idonea all’attività scolastica e già partire da sabato 16 è stata utilizzata. L'annuncio arriva dall'Amministrazione calcesana. Il via libera, è arrivato con l’ottenimento della certificazione acustica da parte di Inail. Il Comune aveva informato l’Istituto e le famiglie degli alunni non appena appreso dell’impossibilità dell’utilizzo dellain quanto era emersa la necessità di installare alcuni pannelli fonoassorbenti aggiuntivi, per raggiungere gli elevati standard acustici richiesti. “Come amministrazione – spiega Valentina Marras, assessora a manutenzioni e opere pubbliche in concessione – abbiamo monitorato costantemente la situazione e sollecitato affinché fossero eseguiti i lavori allanel più breve tempo possibile.