Movieplayer.it - Mary Poppins: Dick Van Dyke ha pianto la prima volta che ha sentito la musica del film

Leggi su Movieplayer.it

La star americana deldi Robert Stevenson ha svelato un ricordo dell'epoca delDisney.Vansi emozionò immediatamente quando ascoltò per laladi. A raccontarlo è stato lo stesso attore, oggi novantottenne, nel corso di un'intervista come parte dello speciale di ABC News Studios dal titolo The Untold Story of: A Special Edition of 20/20, realizzato in occasione 60° anniversario del. In una clip condivisa da ABC,Vanafferma di averquando i fratelli Sherman gli suonarono per lale canzoni ormai diventate leggenda a distanza di sessant'anni dall'uscita nelle sale del lungometraggio, fortemente voluto per parecchi anni .