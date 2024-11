Oasport.it - Marco Pinotti: “Le cronometro stanno scomparendo, ma è lì che si vedono le differenze tra i corridori”

, sport engineering director e assistente direttore sportivo del team Jayco Alula, è stato professionista dal 1999 al 2013: tra i suoi successi spiccano, tra gli altri, una tappa al Giro di Polonia, sei volte campione italiano nelle prove contro il tempo, due tappe ai Paesi Baschi, un prologo al Giro di Romandia e leindividuali al Giro d’Italia 2008 e 2012. Su pista, invece, è stato campione italiano nell’inseguimento individuale. Solido in salita ed eccellente nelle prove aha saputo ritagliarsi il ruolo eccellente di gregario dei capitani nelle varie squadre in cui ha militato: Lampre, Saunier Duval, T-Mobile, HTC e BMC. Il nono posto ottenuto al Giro d’Italia 2010 è il suo miglior piazzamento nella classifica generale di un Grande Giro, senza dimenticare però i cinque giorni in maglia rosa totalizzati tra l’edizione del 2007 e quella del 2011.