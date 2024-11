Ilfoglio.it - Manovra in stand-by: tensioni in maggioranza su Irpef, pensioni e canone Rai

Non bastassero leper le sconfitte alle regionali in Emilia-Romagna e Umbria. O la diversità di vedute sul mandato d'arresto per Netanyahu e Gallant. I partiti di, in realtà, devono fronteggiare un rallentamento dell'esame sulla. Questo perché i nodi politici da sciogliere sono ancora molti. Per questo ieri il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che si vedrà "presto" con la premier Giorgia Meloni e con il suo omologo Matteo Salvini. Proprio per cercare di trovare una quadra definitiva che accontenti tutti. E soprattutto non scontenti nessuno. Uno dei punti su cui lanon ha ancora trovato un punto di caduta è il decreto fiscale, che viaggia in parallelo allama che è ancora in discussione al Senato. Questo perché proprio nelle pieghe del decreto fiscale si sta consumando un'altra lotta tra Lega e Forza Italia sull'abbassamento delRai.