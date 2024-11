Gaeta.it - Maltempo in Toscana: Raffiche e Allagamenti Cause di Interventi in Più Province

Facebook WhatsAppTwitter Laè stata scossa da un’ondata diche ha portato adi vento intensissimo e consistenti precipitazioni. In particolare, il Libeccio ha registrato venti fino a 150 km/h nel Mugello e 63 nodi sulla costa livornese. Questi fenomeni atmosferici hanno causato significativi disagi in diverse aree, con strade allagate, onde alte e diversida parte dei soccorritori.Vento forte e onde impetuose: gli effetti nel Mugello e sulle isoleNella giornata di ieri, il Mugello ha vissuto momenti di forte intensità a causa del. Oltre alledi vento che hanno superato i 150 km/h, si sono registrate onde che hanno raggiunto gli 8 metri presso Gorgona e i 6 metri all’Elba. Le conseguenze sul territorio sono state pesanti, con abbattimenti di alberi e rami che hanno creato pericoli per la circolazione su strade e ferrovie.