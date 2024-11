Lanazione.it - Mad Murate Art District: lo sguardo dei giovani sugli Archivi Alinari

Firenze, 22 novembre 2024 - Storia e attualità della fotografia. Unite dalla passione, l'ispirazione e lomoderno delle nuove generazioni. E dall'impegno di Valentina Gensini, direttrice artistica di MAD-Art, la fucina dell'innovazione e della contaminazione con sede all'ex-carcere delleche rilancia la sua vocazione con una mostra innovativa e sperimentale: si intitola non a caso "Nuova Generazione" ed è un percorso inedito che salda in un unico processo creativo collezioni storiche ed opere contemporanee. Figlia del bando "Strategia Fotografia 2022" della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, l'esposizione curata da Giangavino Pazzola e Monica Poggi e promossa da CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia arricchisce il corpus prestigioso dell'- recentemente acquisito dalla Regione Toscana e per la prima volta protagonista di un progetto di committenza - del talento di quattroartisti: Matteo de Mayda (Treviso, 1984), Leonardo Magrelli (Roma, 1989), Giovanna Petrocchi (Roma, 1988), e Silvia Rosi (Scandiano, 1992).