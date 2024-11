Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 1-6, Europei curling femminile in DIRETTA: triplo punto scozzese nel settimo end

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02: Sempre stonedopo 8 tiri dell’ottavo end14.59. Stonedopo 4 tiri dell’ottavo end14.55: Morrison trova addirittura la doppia bocciata, manda lasull’1-6 e ora le speranze azzurre sono ridotte al lumicino. L’si è praticamente fermata alla conquista delle semifinali, poi si è visto ben poco negli ultimi quattro incontro dalle azzurre, oggi imprecise sia nei tiri complicati, sia nei tiri semplici14.54: Non perfetto l’ultimo tiro di Constantini che piazza la seconda stone azzurra ama non riesce ad allungarla fino alla copertura delle due stone scozzesi nella casa. Non difficile la bocciata per il14.51: Doppia bocciata anche per Constantini, due stone azzurre aquando mancano gli ultimi 3 tiri dell’end14.