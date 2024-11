«Le donne vittime di violenza non hanno diritto all'avvocato d'ufficio, chi le aggredisce sì. Così il codice rosso non funziona» - L'intervista

Leggi su Open.online

Giulia Cecchettin non è stata l’ultima. E probabilmente non lo saranno neppure le 84uccise in ambito familiare/affettivo, di cui 51 per mano del compagno o dell’ex compagno, dal 1° gennaio al 17 novembre 2024. Il bilancio viene aggiornato settimanalmente dal ministero dell’Interno, ma riguarda più in generale gli omicidi volontari. L’Osservatorio nazionale di Non una di meno ne ha contati 104 tra «femminicidi, lesbicidi e transcidi». In Italia non esiste una banca dati pubblica in cui vengono registrati i casi. La disponibilità e l’accessibilità dei numeri è però fondamentale per definire il fenomeno e intraprendere azioni a livello politico-istituzionale anche per prevenire atti diestrema. Sebbene l’esecutivo non abbia una reale consapevolezza del problema endemico delladi genere.