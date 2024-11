Gaeta.it - La Spada nella roccia non è solo leggenda: esiste davvero ed è conficcata in un masso nel Lazio

Facebook WhatsAppTwitter Ladellaè una delle narrazioni più affascinanti e conosciute al mondo, spesso associata alla figura mitica di Re Artù.Pochi sanno che unain una, e si trova non in un remoto angolo della Britannia, ma nel cuore del, a due passi da Roma. Questo luogo, carico di mistero e storia, attira ogni anno curiosi e appassionati di miti e leggende.Laè situata sul Monte Terminillo, in località 5 Confini, un’area poco distante dalla capitale italiana. Questo luogo non èun’attrazione per i turisti, ma è anche avvolto da una storia affascinante che risale ai tempi dei Cavalieri Templari. Secondo il racconto, cinque cavalieri templari, di ritorno dalle loro missioni in Oriente, si ritrovarono a dover fuggire dalle autorità del Re di Francia, Filippo IV il Bello.