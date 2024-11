Gaeta.it - La promessa di una figlia: la battaglia per la ricerca sulla sla in onore di un padre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La campagna “Unaper la” sta attirando l’attenzione sul tematica della Sclerosi Laterale Amiotrofica grazie al toccante intervento di Benedetta Signorini.di Gianluca Signorini, ex capitano del Genoa, Benedetta ha condiviso la sua emozionante testimonianza durante una diretta streaming, sottolineando l’importanza di continuare a combattere per lae la cura di questa malattia. La sua storia porta alla luce il legame tra la vita professionale dele la sua condizione di salute, evidenziando come unapersonale possa essere trasformata in uno sforzo collettivo per lascientifica.La serata indimenticabile a marassi: un richiamo alla speranzaC’è un evento che ha segnato in modo indelebile la vita di Benedetta: la serata di maggio 2001 allo stadio Marassi.