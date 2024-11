Calciomercato.it - Juventus, la pista Psg per Fagioli è aperta: ecco come stanno le cose | CM.IT

Il centrocamdella, è finito nel mirino del Psg in vista del calciomercato di gennaio: valutazioni in corsoSi avvicina a grandi falcate il ritorno in campo, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. La tredicesima giornata del campionato di Serie A prenderà il via domani, sabato 23 novembre, con Verona-Inter alle 15, e si chiuderà lunedì col monday night tra il Venezia e il Lecce. Mentre sempre domani andrà in scena uno dei due big match di questo turno, Milan-in programma alle ore 18.(LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri arrivano a questo appuntamento falcidiati dagli infortuni: oltre ai lungodegenti Gleison Bremer e Arek Milik, in questa sosta si sono aggiunti Juan Cabal, per lui stagione finita, e Dusan Vlahovic, alle prese con un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori anche dalla partita di Champions League contro l’Aston Villa.