Thesocialpost.it - Incidente con il parapendio a Milazzo, morto Markus Florian: la figlia Martina si risveglia dal coma

, 30 anni, è sopravvissuta a un graveinche ha coinvolto anche il padre,, deceduto poche ore dopo lo schianto. L’è avvenuto mercoledì 20 novembre a, in Sicilia, dove padre eerano in vacanza. I due stavano sorvolando la spiaggia di Ponente con unbiposto quando si sono schiantati contro l’impalcatura dell’ex discoteca Le Cupole, un edificio in disuso.Leggi anche: Sette cani trovati chiusi in due valigie, salvati dalla polizia ferroviariaLe condizioni diTrasportata d’urgenza al policlinico universitario «Gaetano Martino» di Messina,si èta dal. Le sue condizioni rimangono gravi, ma sembra scongiurato il rischio di amputazione della gamba destra, inizialmente ritenuta irrecuperabile.