Incassare, soffrire, gioire. L’Italia torna in semifinale di Coppa Davis

L’inviato da Malaga, Pietro Corso.L’esame di spagnolo con cadenza sudamericana è superato. La Nazionale italiana ha sconfitto l’Argentina per 2-1 nei quarti di finale della, e sabato alle 13.00 si giocherà un posto per la seconda finale consecutiva a Malaga. Gli uomini di Filippo Volandri non hanno avuto vita facile con una squadra determinata e sostenuta da una buona cornice di pubblico, sia sopra il suo box che in giro per il Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena. Davanti a loro però, una schiera di appassionati azzurri ha fatto rimbombare la loro voce per tutto il pomeriggio malagueño, sostenuta da trombe, cori e tamburi. Dopo il netto capitombolo di Lorenzo Musetti, entrato in campo per primo e piegato per 6-4 6-1 da Francisco Cerundolo, ci ha pensato ancora Jannik Sinner a portare il tie mondiale in parità.