Lanotiziagiornale.it - Il salasso della pressione fiscale: in Italia la terza più alta tra i Paesi Ocse

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non bastano i salari fermi da ormai trent’anni, a gravare suglini c’è anche unache è tra le più alte in assoluto. L’è infattitra iper il livello. Nel 2023 si è attestata al 42,8%, un dato comunque stabile rispetto all’anno precedente.Eppure è inevitabile parlare di: basti pensare che la media deidell’organizzazione si ferma al 33,9%, ovvero quasi dieci punti percentuali in meno. Peggio di noi fanno solamente la Francia (prima, o forse meglio dire ultima, con il 43,8%) e la Danimarca, in cui il rapporto tra peso delle tasse e Pil è al 43,4%., come detto, è l’, seguita poi da altrieuropei come Austria, Belgio, Finlandia, Norvegia e Svezia.Il livello medio delle entrate fiscali tra iè rimasto invariato nel 2023, anche perché – viene spiegato dall’organismo – i governi hanno tentato di ridurre il peso del costovita nonostante le spese legate ai costi del cambiamento climatico e a quelli legati all’invecchiamentopopolazione.