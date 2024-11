Lanazione.it - Hockey, buona la prima in Champions League per il pratese Zampoli

Prato, 22 novembre 2024 - Nelle scorse ore, l'Trissino ha fatto il proprio esordio stagionale in, nel migliore dei modi: il sodalizio veneto ha battuto fra le mura amiche gli spagnoli del Deportivo Liceo, alla luce di un 5-2 finale che lascia ben sperare per il prosieguo di una kermesse la cui vittoria è fra gli obiettivi stagionali. E il successo è merito anche delStefano, che ha difeso la porta veneta e che a 25 anni si sta confermando fra i migliori portieri a livello internazionale (come testimonia il fatto che sia da ormai qualche anno fra i giocatori più rappresentativi della Nazionale). Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, il venticinquenne di Prato può essere fiducioso: l'assalto a quello che sarebbe il terzo Scudetto in carriera, alla Coppa Italia e allapuò e deve concretizzarsi.