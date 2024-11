«Ho seppellito il mio neonato in giardino, la buca l’ho scavata io ma era già morto»

Leggi su Open.online

Il parto «è avvenuto di notte, in camera mia. I miei non c’erano, non ricordo dove fossero andati». Il tutto «è durato poco. Quando è nato, ho provato a scuoterlo per vedere se respirava, ma erae allora mi è passato per la testa di metterlo nel». È la mattina del 10 settembre 2024. Chiara Petrolini si trova a Parma ed è già accusata di omicidio volontario. Perché il 7 agosto avrebbe ucciso suo figlio subito dopo il parto seppellendolo nella villetta di famiglia a Traversetolo. La pm che la interroga è Francesca Arienti. E lei, assistita dall’avvocato Nicola Tria, dice di voler fare delle dichiarazioni preliminari. In cui ammette che anche il secondo cadavere è di suo figlio. Mentre si attendono gli esiti degli esami per sapere se sia nato vivo o.L’interrogatorioIl parto risale a maggio e Chiara spiega quello che servirà poi al giudice delle indagini preliminari Luca Agostini per decidere l’arresto della 22enne.