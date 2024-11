Imiglioridififa.com - FutUniverse alla Milano Games Week 2024, ecco gli appuntamenti da non perdere

La Milanè pronta a regalarti un’esperienza unica nel mondo dei videogiochi! Dal 22 al 24 novembre nei padiglioni di Fiera(Rho), l’evento celebra tutto ciò che rende il gaming una passione universale: dai titoli più attesi dell’anno ai grandi classici del retrogaming, passando per tornei mozzafiato, sessioni di freeplay e incontri con i protagonisti della scena videoludica internazionale. C’è ancheal Padiglione 15 allo Stand Dive Space!Le aree da nonGaming Zone: Immergiti nei titoli del momento e scopri le ultime novità su console e PC. Sfida i tuoi amici o affronta i migliori pro-player nei tornei ufficiali di giochi come Call of Duty: Black Ops 6, EA SPORTS FC 25, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Star Wars Outlaws, Tekken 5 e tanti altri.