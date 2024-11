Sport.quotidiano.net - Ferrara Boxe, . Molaro passa al professionismo

La lista di atleti professionisti della scuderia del maestro Croce è destinata ad allungarsi. Dopo Antonio Licata – che tra qualche mese combatterà per il titolo italiano dei pesi welter –, Dario Sapone e Joseph Okoye, presto compirà il grande passo anche Emanuele. Il pugile 22enne didebutterà da professionista nei primi mesi del prossimo anno, probabilmente proprio in occasione della riunione che culminerà col match tricolore di Licata.sarà un superleggero, e chi lo conosce assicura che a torso nudo si esprimerà meglio rispetto a quanto fatto da dilettante. Le buone notizie in casanon finiscono qui, perché all’inizio di dicembre a Seregno Gerardo Damiano ed Electra Mormando parteciperanno ai campionati italiani Assoluti, un grande appuntamento che approfondiremo meglio tra un paio di settimane.