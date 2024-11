Femminicidio di Francesca Deidda a Cagliari il marito confessa | L’ho uccisa Per sei mesi si è sempre dichiarato innocente

Leggi su Open.online

L’exdi, la 42enne sparita a San Sperate () il 10 maggio scorso e i cui resti sono stati trovati il 18 luglio in un borsone nella campagne tra Sinnai e San Vito, hato il. Dopo oltre seiin cui si è, Igor Sollai – attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere – ha ammesso le proprie responsabilità. L’uomo, difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba è stato sentito dal pm Marco Cocco. Un interrogatorio durato quattro ore durante il quale il 43enne, scrive l’Ansa, hato il delitto descrivendo come ha ucciso l’ex moglie e come poi si è liberato del cadavere. Non avrebbe invece parlato del movente.L’indagine, aveva stabilito l’autopsia, era statanel sonno, nel divano della sua abitazione, con un colpo secco sul lato destro della fronte, inferto con un oggetto contundente.