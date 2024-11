Movieplayer.it - Fantasticon Film Fest 2024: Star Wars, The Bad Guy e Goldrake U nel programma del weekend

Ancora tanti appuntamenti per unricco di emozioni con l'animazione, con la saga die con tante anteprime, scoprite come partecipare. Fuochi d'artificio coldel, evento cinematografico dedicato al fantastico che in corso fino al 24 novembre presso l'auditorium di Fiera Milano Rho nell'ambito di Milan Games Week & Cartoomics. L'avveniristica sala da 900 posti allestita con impianto audio/video di ultima generazione è pronta ad accogliere il pubblico per le eccezionali anteprime, celebrazioni, eventi e ospiti. Nelsi segnalano l'anteprima dei primi due episodi della seconda stagione di The Bad Guy, ma anche uno speciale evento dedicato a: Skeleton Crew e l'anteprima dei primo episodio diU, serie anime in arrivo .