Emily in Paris 5 si girerà sia a Roma che a Parigi

E’ stata una delle polemiche più clamorose degli ultimi mesi, quella tra il Presidente francese Emmanuel Macron e il sindaco di, che si sono contesi l’ambientazione della quinta stagione diina suon di interviste e post social. Ebbene, questo match a distanza pare essersi concluso con un pareggio, dal momento che i nuovi episodi saranno ambientati sia ache a, ma non solo.in5: le riprese inizieranno a maggio 2025Stando a quanto riporta Variety, la quinta stagione – che sarà sul set a maggio 2025 – inizierà nella capitale italiana, dove era stata girata la seconda parte della quarta, ma ci resterà per poco. Perchè poi quella francese tornerà ad essere l’altra protagonista del racconto insieme ad(Lily Collins).Portando avanti la tradizione che vede i personaggi muoversi tra diverse location spettacolari, ci sarà poi tempo anche per un’altra trasferta in una località ancora ignota, che a quanto pare potrebbe anche essere diversa dalle solite.