Gaeta.it - Elezioni sindacali a Wartsila Italia: FIM-CISL trionfa con oltre il 71% dei voti

Le recentihanno posto in evidenza un forte sostegno verso la FIM-, che ha ottenuto una vittoria schiacciante. Questa tornata elettorale si è svolta in due fasi, con votazioni sia online che in presenza, e ha visto una partecipazione importante da parte dei lavoratori. Con un totale di 369, FIM-ha raggiunto il 71,24% delle preferenze, stabilendo un chiaro consenso all'interno della fabbrica.Risultati dellee rappresentanza sindacaleLa FIM-ha eletto sei rappresentanti, confermando la sua leadership all'interno dell'azienda. Tra i più votati emerge Fabio Kanidisek, che ha ricevuto 214, risultando il candidato con il maggior numero di preferenze. Seguono Emanuela Fregonese con 39, Alessio Mottima con 38, Fabio Novel con 33, Gabriele Giraldi con 19 e il nuovo ingresso Michele Guerrini con 14