EA FC 25 Team Pro Live Lista Carte Speciali Della Nuova Squadra

IlFC Prodi EA FC 25 per la popolare modalità Ultimateè stato svelato. Lesaranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 22 novembre.In vista del ritorno del FC Pro Open il 25 novembre, Electronic Arts annuncia la seconda stagione di FC Pro. Proprio come l’anno scorso, a ogni giocatore del FC Pro Open sarà assegnato un oggetto FC Proper l’intera competizione, mentre 24 dei migliori giocatori di FC al mondo si sfideranno per la gloria assoluta. Sintonizzati lunedì 25 novembre dalle 18:00 GMT su Twitch e YouTube!Per chi segue da casa, i Viewership Rewards ti permettono di ottenere ricompense semplicemente guardando le trasmissioni idonee del FC Pro su Twitch o YouTube per un determinato periodo di tempo.