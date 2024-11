Gaeta.it - Disagi per i pendolari della Circumflegrea: sospesa la circolazione tra Quarto e Licola

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Iche utilizzano la lineastanno affrontando una situazione dio a causasospensioneferroviaria tra le stazioni di. Questo blocco del servizio è stato annunciato dall’Ente Autonomo Volturno , l’ente responsabilegestione delle linee ferroviarie nell’area flegrea. Gli utentilinea devono ora fare i conti con scenari di viaggio imprevisti, mentre EAV lavora per ripristinare la linea il più rapidamente possibile.Sospensione del servizio e impatti suiLa temporanea interruzione del servizio ferroviario è dovuta a un guasto che ha colpito la linea aerea di contatto, elemento essenziale per il funzionamento dei treni. EAV ha comunicato che i treni in partenza dalla stazione di Montesanto non proseguono oltre, lasciando ia dover cercare alternative per il loro viaggio.